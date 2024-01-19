РБК: здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано
Об этом информирует РБК со ссылкой на источники на рынке страхования.
«Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано», — говорится в материале.
По данным издания, заключение соглашения планировалось, однако подписание так и не состоялось.
Ранее в Петербурге завели уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries.
При этом отмечалось, что склад Wildberries в Санкт-Петербурге имел заключение о соответствии всем требованиям.