РБК: здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано

Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано.

Об этом информирует РБК со ссылкой на источники на рынке страхования.

«Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано», — говорится в материале.

По данным издания, заключение соглашения планировалось, однако подписание так и не состоялось.

Ранее в Петербурге завели уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries.

При этом отмечалось, что склад Wildberries в Санкт-Петербурге имел заключение о соответствии всем требованиям.