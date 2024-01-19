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РБК: здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано

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Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано.

Об этом информирует РБК со ссылкой на источники на рынке страхования.

«Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано», — говорится в материале.

По данным издания, заключение соглашения планировалось, однако подписание так и не состоялось.

Ранее в Петербурге завели уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries.

При этом отмечалось, что склад Wildberries в Санкт-Петербурге имел заключение о соответствии всем требованиям.

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