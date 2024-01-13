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РИА Новости: склад Wildberries в Петербурге имел разрешение на работу

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Пострадавший при пожаре склад Wildberries в Санкт-Петербурге имел заключение о соответствии всем требованиям.
РИА Новости: склад Wildberries в Петербурге имел разрешение на работу
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности», — приводит РИА Новости заявление компании.

Отмечается, что для получения разрешения на работу создаётся комиссия, в которую входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электросетям и пожарной безопасности. По словам собеседника агентства, комиссия подтвердила полное соответствие объекта требованиям безопасности.

«В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — добавили в Wildberries.

Ранее ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе локализован на площади 70 тыс. кв. м.

В компании в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада в Санкт-Петербурге.

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