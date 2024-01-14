В Петербурге завели уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries

Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в посёлке Шушары.

РИА Новости

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК России («Злоупотребление полномочиями») по поручению главы СК Александра Бастрыкина. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. 13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара.