В Петербурге завели уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.
Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК России («Злоупотребление полномочиями») по поручению главы СК Александра Бастрыкина.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара.