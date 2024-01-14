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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Петербурге

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

Об этом сказано в сообщении в официальном канале Следственного комитета России.

Отмечается, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего.

13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

В Wildberries в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада.

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