Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

Об этом сказано в сообщении в официальном канале Следственного комитета России.

Отмечается, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего.

13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

В Wildberries в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада.