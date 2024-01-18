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Корр RT Александра Чуканова награждена ведомственным знаком «За содействие МВД»

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Корреспондента RT Александру Чуканову на торжественном приёме наградили ведомственным знаком «За содействие МВД» за объективное и компетентное освещение деятельности министерства.
Корр RT Александра Чуканова награждена ведомственным знаком «За содействие МВД»
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Александра работает в совместном проекте RT и МВД #НеОдинНаОдин, в рамках которого соотечественники получают помощь в приобретении российского гражданства.

11 января премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ. В числе лауреатов ряд сотрудников RT.

Кроме того, глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников СМИ, достоверно и своевременно освещающих деятельность ведомства. В том числе награду получит руководитель проекта RT #НеОдинНаОдин Герман Петелин.

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