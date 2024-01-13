Глава МВД России подписал приказ о награждении руководителя проекта RT
- РИА Новости
Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Сердечно благодарю за плодотворное, конструктивное сотрудничество и желаю вдохновения, профессиональных успехов, новых креативных проектов, благополучия!» — написала она.
В ноябре Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».