Глава МВД России подписал приказ о награждении руководителя проекта RT

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников СМИ, достоверно и своевременно освещающих деятельность ведомства. В том числе награду получит руководитель проекта RT #НеОдинНаОдин Герман Петелин.

РИА Новости

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. «Сердечно благодарю за плодотворное, конструктивное сотрудничество и желаю вдохновения, профессиональных успехов, новых креативных проектов, благополучия!» — написала она. В ноябре Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».