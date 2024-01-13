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Глава МВД России подписал приказ о награждении руководителя проекта RT

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Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников СМИ, достоверно и своевременно освещающих деятельность ведомства. В том числе награду получит руководитель проекта RT #НеОдинНаОдин Герман Петелин.
Глава МВД России подписал приказ о награждении руководителя проекта RT
  • РИА Новости

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Сердечно благодарю за плодотворное, конструктивное сотрудничество и желаю вдохновения, профессиональных успехов, новых креативных проектов, благополучия!» — написала она.

В ноябре Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

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