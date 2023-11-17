Колокольцев наградил победителей конкурса «Народный участковый»
- AP
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Колокольцев, в частности, отметил, что участковые ежегодно рассматривают около 16 млн заявлений, силами службы раскрывается свыше 270 тыс. дел, выявляется около 3 млн административных правонарушений.
«Те, кто сегодня отвечает за спокойствие в жилом секторе, по своим качествам ни в чём не уступают знаменитым героям книг и фильмов, нередко смотрят в лицо опасности, проявляют мужество и отвагу при спасении людей. Ваш благородный и нелёгкий труд требует честности, выдержки, умения оперативно принимать правильные решения», — подчеркнул министр.
В этом году, согласно результатам финального голосования на сайте «Комсомольской правды», самый высокий индекс доверия граждан оказался у старшего участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Жуковскому району Калужской области майора полиции Юлии Андреевой.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.