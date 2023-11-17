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Колокольцев наградил победителей конкурса «Народный участковый»

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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции провёл торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».
Колокольцев наградил победителей конкурса «Народный участковый»
  • AP

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Колокольцев, в частности, отметил, что участковые ежегодно рассматривают около 16 млн заявлений, силами службы раскрывается свыше 270 тыс. дел, выявляется около 3 млн административных правонарушений.

«Те, кто сегодня отвечает за спокойствие в жилом секторе, по своим качествам ни в чём не уступают знаменитым героям книг и фильмов, нередко смотрят в лицо опасности, проявляют мужество и отвагу при спасении людей. Ваш благородный и нелёгкий труд требует честности, выдержки, умения оперативно принимать правильные решения», — подчеркнул министр.

В этом году, согласно результатам финального голосования на сайте «Комсомольской правды», самый высокий индекс доверия граждан оказался у старшего участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Жуковскому району Калужской области майора полиции Юлии Андреевой.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.

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