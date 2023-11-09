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Колокольцев наградил сотрудников МВД за мужество и героизм

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что глава российского ведомства Владимир Колокольцев в преддверии профессионального праздника вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.
Колокольцев наградил сотрудников МВД за мужество и героизм
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Сегодня мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Тех, кто своими мужественными поступками в очередной раз доказал: быть полицейским — это призвание», — сказал министр.

Как отметил Колокольцев, люди, способные на подвиг, обладают особым нравственным стержнем.

«Для них служебный и гражданский долг является высшей ценностью, главным моральным ориентиром на жизненном пути. Они умеют сохранять самообладание в экстремальной ситуации, знают, как поддержать человека, попавшего в беду, готовы в считаные секунды прийти ему на помощь. Всё это в полной мере относится к каждому участнику сегодняшнего мероприятия», — отметил министр.

Ранее Колокольцев наградил херсонских полицейских за смелость в экстремальной ситуации.

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