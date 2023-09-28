Колокольцев наградил херсонских полицейских за смелость в экстремальной ситуации

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении заместителя начальника линейного отдела МВД России — начальника следственной группы Херсонского линейного отдела МВД России на транспорте и оперуполномоченного отделения уголовного розыска ведомственными медалями «За смелость во имя спасения».

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводятся на сайте МВД МЕДИА.

В июне в дежурную часть Херсонского линейного отдела на транспорте поступило сообщение о взрывах неподалёку от Партизанского элеватора. Полицейские выехали на место происшествия. Там они услышали громкие звуки и увидели, как из жилых домов выбегают люди.

Сотрудники полиции решили перевезти граждан в безопасное место. Они эвакуировали более 30 человек за несколько поездок.

«Позже одна из жительниц посёлка Партизаны написала письмо на имя Владимира Колокольцева, в котором выразила огромную благодарность сотрудникам полиции на транспорте за спасённые жизни её родственников и соседей», — рассказала Волк.

Представитель министерства добавила, что по поручению Колокольцева начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин в ходе рабочей поездки вручил ведомственные награды херсонским полицейским.