Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ. В числе лауреатов ряд сотрудников RT.

В частности, премии удостоены главный продюсер службы интернет-вещания RT Анна Абакумова, руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссёр-постановщик Клим Поплавский, а также руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева.

«О важности межкультурного взаимодействия хорошо знают и на Russia Today. Его журналисты организовали освещение множества международных проектов, один из которых придаёт широкой огласке преступления киевского режима. Сотрудники телеканала также сообщают о ходе специальной военной операции. Ещё развивают волонтёрское движение, помогая соотечественникам, которые хотят вернуться в Россию, родителям тяжелобольных детей, военнослужащим, которые участвуют в СВО, и другим нашим согражданам, которые просто нуждаются во внимании и заботе», — сказал Мишустин на церемонии.

В числе лауреатов также военные корреспонденты медиагруппы «Россия сегодня», старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк, а также собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.

Премиями также награждены сотрудники «Первого канала», ВГТРК, «Общественного телевидения России», телеканалов НТВ, «Звезда», «РЕН ТВ» и других СМИ.

Также Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя и отметил важную роль и огромную ответственность журналистов в настоящее время.