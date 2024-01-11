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Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ. В числе лауреатов ряд сотрудников RT.
Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
  • РИА Новости

В частности, премии удостоены главный продюсер службы интернет-вещания RT Анна Абакумова, руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссёр-постановщик Клим Поплавский, а также руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева.

«О важности межкультурного взаимодействия хорошо знают и на Russia Today. Его журналисты организовали освещение множества международных проектов, один из которых придаёт широкой огласке преступления киевского режима. Сотрудники телеканала также сообщают о ходе специальной военной операции. Ещё развивают волонтёрское движение, помогая соотечественникам, которые хотят вернуться в Россию, родителям тяжелобольных детей, военнослужащим, которые участвуют в СВО, и другим нашим согражданам, которые просто нуждаются во внимании и заботе», — сказал Мишустин на церемонии. 

В числе лауреатов также военные корреспонденты медиагруппы «Россия сегодня», старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк, а также собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.

Премиями также награждены сотрудники «Первого канала», ВГТРК, «Общественного телевидения России», телеканалов НТВ, «Звезда», «РЕН ТВ» и других СМИ. 

Также Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя и отметил важную роль и огромную ответственность журналистов в настоящее время.

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