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Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя и отметил важную роль и огромную ответственность журналистов в настоящее время.
Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2023 год.

«Сейчас работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что работа в СМИ — «огромная ответственность в текущих условиях», когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан.

Ранее в российском МИД заявили, что Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве.

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