Число случаев кишечной инфекции в петербургской школе №260 возросло до 63
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Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора.
«Зарегистрировано 63 случая кишечной инфекции», — сказано в сообщении.
Уточняется, что, по результатам лабораторных исследований, у 11 заболевших обнаружили норовирус.
Как сообщили в ведомстве, в школе выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Учебный процесс приостановлен.
Ранее стало известно, что в школе №260 Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции.