Число случаев кишечной инфекции в петербургской школе №260 возросло до 63

Число случаев кишечной инфекции в школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возросло до 63.

Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 63 случая кишечной инфекции», — сказано в сообщении.

Уточняется, что, по результатам лабораторных исследований, у 11 заболевших обнаружили норовирус.

Как сообщили в ведомстве, в школе выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Учебный процесс приостановлен.

Ранее стало известно, что в школе №260 Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции.