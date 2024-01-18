Психолог Василькова рассказала, как не нарушать личные границы ребёнка

Психолог Татьяна Василькова рассказала родителям, как не нарушать личные границы ребёнка.

«Вспомните, когда ребёнок только родился и первый день с вами. Родитель не берёт его сразу в охапку — это же маленькое существо. Он присматривается — а можно ли взять, протягивает руки, смотрит реакцию. И когда глазами видит разрешение, что человечек не возражает, то тогда уже берёт его на ручки. И хорошо бы этот принцип сохранить на годы», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Васильковой, не стоит мешать ребёнку искать себя, если это не приносит вреда здоровью. Психолог также считает важным наличие у ребёнка самостоятельного выбора.

«Как лучше поступать в реальной жизни? Перед тем, как зайти в комнату ребёнка, надо постучать: «Можно к тебе?» Если вы услышали ответ «Можно», то заходите. Если не услышали, не заходите», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она рекомендует родителям выполнять обещания, данные детям, поскольку это повышает уровень доверия.

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