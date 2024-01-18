СК завёл дело в отношении главы узбекского землячества из-за слов о бойцах СВО
- РИА Новости
«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратова», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Баратова подозревают в разжигании ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства.
Ранее руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова Баратова о военных, находящихся на спецоперации.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.