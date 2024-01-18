СК завёл дело в отношении главы узбекского землячества из-за слов о бойцах СВО

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за его заявлений о военных, находящихся на спецоперации.

РИА Новости

«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратова», — говорится в заявлении. Отмечается, что Баратова подозревают в разжигании ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства. Ранее руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова Баратова о военных, находящихся на спецоперации. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.