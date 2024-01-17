СК заинтересовался скандальным постом главы узбекского землячества о бойцах СВО
- РИА Новости
Корреспонденты ранее попросили Бастрыкина отреагировать на оскорбительные высказывания Баратова в адрес участников специальной военной операции. Как отмечает Следственный комитет, «издевательский пост Баратов разместил в социальной сети».
Теперь руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову поручено возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Как отмечает ТАСС, ранее Баратов опубликовал пост, в котором заявил, что его задевает термин «русский», в публикации также был допущен оскорбительный выпад в отношении участников СВО.