СК заинтересовался скандальным постом главы узбекского землячества о бойцах СВО

Следственный комитет России заинтересовался скандалом вокруг «издевательских» публикаций, которые сделал глава Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. На его активность в соцсетях ранее обратили внимание российские военные корреспонденты. Теперь глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту.

Корреспонденты ранее попросили Бастрыкина отреагировать на оскорбительные высказывания Баратова в адрес участников специальной военной операции. Как отмечает Следственный комитет, «издевательский пост Баратов разместил в социальной сети».

Теперь руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову поручено возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как отмечает ТАСС, ранее Баратов опубликовал пост, в котором заявил, что его задевает термин «русский», в публикации также был допущен оскорбительный выпад в отношении участников СВО.