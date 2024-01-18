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Узбекские диаспоры осудили слова главы узбекского землячества о бойцах СВО

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Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о военных, находящихся на спецоперации.
Узбекские диаспоры осудили слова главы узбекского землячества о бойцах СВО
  • РИА Новости

«Мы, руководители узбекских национально-культурных организаций России, решительно осуждаем провокационные поступки гражданина Баратова У.А.», — приводит РИА Новости заявление.

Они назвали провокации Баратова невежеством и хамством, заслуживающим получить правовую оценку и меру наказания.

Ранее Следственный комитет России заинтересовался скандалом вокруг «издевательских» публикаций, которые сделал Баратов.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

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