Пожилые москвичи передадут Главархиву воспоминания о праздничных традициях

В Год семьи члены клуба мемуаристики «Линия жизни» центров московского долголетия передадут в рамках патриотической акции на вечное хранение Главархиву Москвы воспоминания о том, как раньше отмечали события и праздничные даты.

Об этом информирует Life.ru.

«В рамках этого проекта наши «серебряные» писатели могут поделиться своими воспоминаниями, а Главархив возьмёт их на вечное хранение», — рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Весь год специалисты Главархива будут проводить занятия с участниками клуба и в итоге выпустят общий сборник, в который войдут не только тексты с воспоминаниями, но и фотографии, стихотворения, песни, поздравительные открытки, письма и вырезки из газет.

Ранее сообщалось, что проект «Московское долголетие» открыл более 50 спортивных направлений для занятий в любое время года.