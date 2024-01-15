Для участников «Московского долголетия» открыто более 50 спортивных направлений

В проекте «Московское долголетие» открыто более 50 спортивных направлений для занятий в любое время года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Для горожан «серебряного» возраста открыто свыше 4,6 тыс. групп: от ушу и пилатеса до баскетбола и дартса. Тренировки проводят квалифицированные инструкторы», — отметили на портале.

Спортивные занятия, проходящие на открытом воздухе и в помещениях, разработаны специально для людей старшего поколения с разной физической подготовкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе туристических автобусов для пенсионеров, школьников и студентов колледжей.