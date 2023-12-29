Собянин рассказал о бесплатных туравтобусах для школьников и пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе туристических автобусов для пенсионеров, школьников и студентов колледжей.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на блог Собянина.

Как отметил мэр, в 2023 году бесплатными туравтобусами «Мосгортранса» воспользовались свыше 950 образовательных учреждений. Для учащихся Москвы открыто более 100 городских музеев в рамках программы «Музеи — детям».

Также ежедневно 11 таких автобусов перевозят до 550 участников «Московского долголетия» во время обзорных экскурсий по столице.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запустили 60 брендированных автобусов.