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В рамках проекта «Зима в Подмосковье» запустили 60 брендированных автобусов

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В рамках проекта «Зима в Подмосковье» на маршруты Мострансавто вышли 60 брендированных автобусов большого класса.
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» запустили 60 брендированных автобусов

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Компания ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье», главная цель которого — познакомить туристов и жителей региона с достопримечательностями и местами зимнего отдыха в Московской области.

Внешние борта автобусов украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.

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