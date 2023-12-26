В рамках проекта «Зима в Подмосковье» запустили 60 брендированных автобусов
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.
Компания ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье», главная цель которого — познакомить туристов и жителей региона с достопримечательностями и местами зимнего отдыха в Московской области.
Внешние борта автобусов украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью».
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.