Суд арестовал двоих участников беспорядков в башкирском Баймаке
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.
«Постановлением суда Юлдашев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток», — сказано в заявлении.
Также сообщается, что признан виновным в совершении административного правонарушения Идельбаев, которому назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток.
Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на 10 и 13 суток.
17 января первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Башкирии.