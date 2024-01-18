Суд арестовал двоих участников беспорядков в башкирском Баймаке

Кировский районный суд Уфы арестовал ещё двоих задержанных участников беспорядков в Баймаке.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Постановлением суда Юлдашев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток», — сказано в заявлении.

Также сообщается, что признан виновным в совершении административного правонарушения Идельбаев, которому назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток.

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на 10 и 13 суток.

17 января первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Башкирии.