RT в Telegram
Подпишись

Психолог Хакимов рассказал о пользе совместного семейного досуга

Короткая ссылка
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов заявил, что семейное времяпровождение помогает избегать конфликтов, благотворно влияет на жизнь и обладает хорошим терапевтическим эффектом.
Психолог Хакимов рассказал о пользе совместного семейного досуга
  • Gettyimages.ru
  • © Dreet Production

«Каждый, от мала до велика, может поделиться своей интересной историей, или, например, все могут сесть за праздничный стол, а после, вдоволь пообщавшись, сделать вместе куклу-мотанку, смастерить именные обереги или талисманы, приготовить лакомство по старинному семейному рецепту», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил Хакимов, на «семейных вечерах» каждый член семьи должен принимать активное участие в общем досуге, а не отсиживаться в стороне.

Тогда такие традиции и ритуалы дадут чувство наполненности, укрепят отношения и сделают жизнь упорядоченной.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить