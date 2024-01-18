Психолог Хакимов рассказал о пользе совместного семейного досуга

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов заявил, что семейное времяпровождение помогает избегать конфликтов, благотворно влияет на жизнь и обладает хорошим терапевтическим эффектом.

«Каждый, от мала до велика, может поделиться своей интересной историей, или, например, все могут сесть за праздничный стол, а после, вдоволь пообщавшись, сделать вместе куклу-мотанку, смастерить именные обереги или талисманы, приготовить лакомство по старинному семейному рецепту», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил Хакимов, на «семейных вечерах» каждый член семьи должен принимать активное участие в общем досуге, а не отсиживаться в стороне.

Тогда такие традиции и ритуалы дадут чувство наполненности, укрепят отношения и сделают жизнь упорядоченной.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.