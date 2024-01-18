Специалист Серая посоветовала тщательно выбирать одежду для зимнего купания

Председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Наталья Серая рекомендовала уделить особое внимание и тщательно выбирать одежду для зимнего купания.

«Одежду нужно брать без застёжек, молний и пуговиц. Это может быть свободная толстовка, сверху горнолыжный комбинезон, потом куртка ветрозащитная», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По мнению специалиста, из обуви лучше всего взять валенки или двухслойные сапоги с внутренним валенком, так как стандартную обувь будет трудно надеть на замёрзшие ноги после купания.

А до самой проруби Серая посоветовала идти в тапках с закрытыми носами.

Ранее эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин рекомендовал не купаться в необорудованных или стихийных купелях, так как это опасно для жизни.