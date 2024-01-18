Собянин рассказал о подготовке к открытию спорткомплекса в Бибиреве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на Алтуфьевском шоссе готовится к открытию новый спорткомплекс «Баланс».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аква-аэробике, фитнесу и общефизической подготовке», — заявил мэр.

Спорткомплекс построен на месте заброшенного котлована по просьбе жителей Бибирева. Площадь здания превышает 4,2 тыс. кв. м.

Территория вокруг объекта благоустроена, рядом размещена парковка.

Ранее Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в ТиНАО, передают «Дни.ру». В 2024 году в Новой Москве возведут восемь школ. Например, в поселении Московском появится школа на 2100 учеников.

Также стало известно, что московские власти выделили участок для строительства театра.