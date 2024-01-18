Московские власти выделили участок для строительства театра

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о выделении земельного участка в Тверском районе столицы для строительства театра мюзикла.

Об этом сообщает НСН.

«Новое учреждение культуры построят на месте бывшего здания Щукинской сцены для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан», — сказал Ефимов.

Как в свою очередь отметил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, за пять лет инвестор должен завершить строительство здания площадью 7,1 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2024 года в Новой Москве в ТиНАО построят восемь новых школ.