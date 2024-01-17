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В ТиНАО построят восемь новых школ до конца 2024 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2024 года в Новой Москве в ТиНАО построят восемь новых школ.
В ТиНАО построят восемь новых школ до конца 2024 года

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, новые школы появятся в Кокошкине, Московском, Сосенском, Филимонковском и Рязановском поселениях.

В учебных заведениях оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, спортивные залы, медиатеки.

«Всего к 2035 году планируем возвести в ТиНАО 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что реконструкцию культурного центра «Ватутинки» в Новой Москве завершат в 2024 году.

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