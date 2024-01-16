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Реконструкцию культурного центра «Ватутинки» в Новой Москве завершат в 2024 году

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Глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что в 2024 году в ТиНАО завершится реконструкция культурного центра «Ватутинки».
Реконструкцию культурного центра «Ватутинки» в Новой Москве завершат в 2024 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Объект сейчас находится в высокой степени готовности, и уже в 2024 году жители посёлка получат в шаговой доступности просторный современный дом культуры», – сказал Жидкин.

Культурный центр площадью 3,3 тыс. кв. м располагается в поселении Десёновском на улице Дмитрия Рябинкина.

В здании предусмотрены концертный зал на 300 человек, библиотека, творческие студии, спортивный и танцевальные залы, буфет, аудитории для занятий в кружках.

Ранее сообщалось, что в Чечёрском проезде Москвы достроят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

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