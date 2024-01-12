В Южном Бутове достроят ФОК с бассейном

В Чечёрском проезде Москвы достроят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, которое было начато ещё в 2016 году, застройщику будет предоставлен дополнительный земельный участок», — сообщил Бочкарёв.

Площадь ФОКа составит 3,45 тыс. кв. м, высота здания — не более 14 м.

«Благодаря таким проектам жители районов получают современную спортивную инфраструктуру, а город — новые рабочие места», — отметила, со своей стороны, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, создание доступной спортивной среды наряду с качественной образовательной инфраструктурой — одна из задач, которую перед столичными властями и застройщиками ставит мэр Москвы Сергей Собянин.