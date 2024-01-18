Врач Ашихмин: купания в проруби противопоказаны людям с болезнями сердца

Кардиолог кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин заявил, что участвовать в крещенских купаниях могут только здоровые, хорошо подготовленные люди.

Для некоторых людей нагрузка на сердце может оказаться фатальной, объяснил специалист в беседе с «Парламентской газетой».

Экстремальные купания противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, отметил кардиолог.

Пациентам с хроническими заболеваниями сердца, а также перенёсшим инфаркт или инсульт, также стоит отказаться от купаний, сказал Ашихмин.

«Купание существенно повысит риски для здоровья для таких пациентов», — отметил врач.

Кроме того, из-за холодной воды серьёзно ухудшается функция мышц, что затрудняет всплытие из проруби, добавил он.

Ранее терапевт Ольга Минина в интервью телеканалу «360» дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.