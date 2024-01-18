Суд заключил под стражу 19-летнего члена банды подростков в Белгороде

Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу 19-летнего Дениса Губина по делу о нападении банды подростков на прохожих.

Об этом пишет РИА Новости.

«Избрать обвиняемому Губину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 16 марта включительно», — сказано в решении суда.

Губин рассказал, что является учащимся четвёртого курса политехнического колледжа и имеет судимость.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации с нападением молодых людей на прохожих в Белгороде необходимо быстро и жёстко реагировать.