КПРФ представила предвыборную программу кандидата в президенты Харитонова

Партия КПРФ во главе с лидером политсилы Геннадием Зюгановым представила предвыборную программу своего кандидата в президенты на выборах 2024 года — Николая Харитонова.

Об этом пишет РИА Новости.

В программе учтены социальные и экономические вопросы, а также национализация природной минерально-сырьевой базы. Также программой планируется повышение минимального размера оплаты труда до 35 тыс. рублей.

«В нашей программе чётко мы заявили — поиграли в капитализм и хватит... наша программа отвечает на все вопросы... многие бесплатно тогда получали квартиру от государства, почему тогда можно было, а сейчас нельзя», — цитирует агентство заявление Харитонова на пресс-конференции.

По его мнению, в Год семьи необходимо давать беспроцентную ссуду молодым семьям на первые 20 лет.

«Квартира... 100, 120, 150 кв. м с расчётом на рождение двух, трёх, пяти... детей», — считает кандидат.

Также он сказал, что после начала теледебатов в середине февраля КПРФ будет говорить, что «необходимо делать».

Ранее кандидат на пост президента России от партий «Новые люди» и «Партия роста» Владислав Даванков представил своих первых доверенных лиц в ходе открытия штаба общественной поддержки в Москве.

Также сообщалось, что председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты России на выборах 2024 года.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.

17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина.