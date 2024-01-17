Кандидат в президенты России Даванков представил своих доверенных лиц
- globallookpress.com
- © Russian State Duma Press Service
«В их число вошли автор и ведущий популярного медиапроекта об искусстве «ARTпатруль», галерист Юрий Омельченко, актёр и предприниматель Алексей Гаврилов, чемпион Европы по баскетболу, основатель благотворительного фонда помощи женщинам «Женщина вправе сказать» Катерина Кейру», — заявили в пресс-службе партии «Новые люди».
Штаб общественной поддержки кандидата Даванкова в Москве находится по адресу улица Тверская, 4.
В нём будут приниматься обращения граждан, проводиться лекции и работа над предвыборной программой.
Ранее сообщалось, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.
Также председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты России на выборах 2024 года.
Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.
Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.
Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.