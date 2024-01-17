Кандидат в президенты России Даванков представил своих доверенных лиц

Кандидат на пост президента России от партий «Новые люди» и «Партия роста» Владислав Даванков представил своих первых доверенных лиц в ходе открытия штаба общественной поддержки в Москве.

«В их число вошли автор и ведущий популярного медиапроекта об искусстве «ARTпатруль», галерист Юрий Омельченко, актёр и предприниматель Алексей Гаврилов, чемпион Европы по баскетболу, основатель благотворительного фонда помощи женщинам «Женщина вправе сказать» Катерина Кейру», — заявили в пресс-службе партии «Новые люди».

Штаб общественной поддержки кандидата Даванкова в Москве находится по адресу улица Тверская, 4.

В нём будут приниматься обращения граждан, проводиться лекции и работа над предвыборной программой.

Ранее сообщалось, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.

Также председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты России на выборах 2024 года.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.