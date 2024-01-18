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Гендиректор КБ «Радуга» доложил Шойгу о выполнении гособоронзаказа за 2023 год

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Гендиректор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» в Московской области Сергей Богатиков доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год.
Гендиректор КБ «Радуга» доложил Шойгу о выполнении гособоронзаказа за 2023 год
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«Богатиков доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что с начала специальной военной операции объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям — в восемь раз.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.

Президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.

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