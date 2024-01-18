Гендиректор КБ «Радуга» доложил Шойгу о выполнении гособоронзаказа за 2023 год
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Богатиков доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что с начала специальной военной операции объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям — в восемь раз.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.
Президент России Владимир Путин констатировал эффективное применение всех российских БПЛА в ходе спецоперации на Украине.