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На Сахалине сбежавшего из части в ДНР сержанта осудили на шесть лет

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Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из части в ДНР.
На Сахалине сбежавшего из части в ДНР сержанта осудили на шесть лет
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области.

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец рассказал о втягивании подростков в диверсионную деятельность на железной дороге.

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