На Сахалине сбежавшего из части в ДНР сержанта осудили на шесть лет
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Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — говорится в сообщении.
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