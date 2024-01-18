На Сахалине сбежавшего из части в ДНР сержанта осудили на шесть лет

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного к шести годам колонии за самовольный уход из части в ДНР.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны России в Челябинской области.

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец рассказал о втягивании подростков в диверсионную деятельность на железной дороге.