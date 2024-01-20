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Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

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Россияне назвали одними из самых раздражающих привычек среди коллег громкие разговоры по телефону (38%), частое использование нецензурных выражений (28%) и курение (25%). Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
  • Gettyimages.ru

Постоянные опоздания негативно оценивают 21% респондентов. Злоупотребление парфюмом отметили 18% опрошенных, примерно столько же (16%) — не любят слова-паразиты в речи коллег.

Согласно данным опроса, ещё 13% участников исследования раздражает чавканье, 7% — щёлканье суставами или ручкой, стук карандашом по поверхности. Наименее раздражающим фактором оказалась привычка грызть ногти или другие предметы — за неё проголосовало всего 6%.

22% респондентов поделились, что их нервируют другие вредные привычки коллег, среди которых злоупотребление чужим временем, болтливость, отсутствие организованности и перекладывание ответственности.

Всего в опросе сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3,5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие планы, связанные с отпуском, строят россияне на 2024 год. Так, в 2024 году отпуск намерены взять 66% россиян, а 34% опрошенных пока не определились с планами.

По словам специалистов, самыми популярными месяцами для отпуска стали июль и август — их отметили по 37% респондентов.

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