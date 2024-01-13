В 2024 году большинство россиян планируют отпуск в июле и августе

Аналитики провели опрос и выяснили, какие планы, связанные с отпуском, строят россияне на 2024 год. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Как выяснили представители сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», в 2024 году отпуск намерены взять 66% россиян, а 34% опрошенных пока не определились с планами.

По словам специалистов, самыми популярными месяцами для отпуска стали июль и август — их отметили по 37% респондентов.

«Июнь и сентябрь выбрали по 21% участников исследования. Отпуск в мае планируют взять 15% россиян, в апреле — 13%, а 12% опрошенных будут отдыхать в октябре. Среди месяцев, которые набрали меньше 10% опрошенных, — март (8%), ноябрь (7%), декабрь (5%), февраль (5%) и январь (3%)», — подчёркивается в результатах опроса.

Отмечается, что большинство респондентов (32%) планируют поехать на море, 29% россиян хотят отдыхать дома, а 28% собираются путешествовать по России.

Как добавили аналитики, 24% участников исследования думают уехать за город, а 23% планируют навестить родственников и друзей.

Также 22% респондентов собираются в отпуск с целью заняться здоровьем, а поездку в другую страну планируют 17% опрошенных.

«Ещё 17% россиян ответили, что будут уделять время хобби. 12% респондентов займутся ремонтом или преобразованием домашнего пространства», — заключили эксперты.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие более 3 тыс. респондентов.

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