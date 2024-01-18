Хабиров — о беспорядках в Баймаке: не надо маскироваться под добрых активистов

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал беспорядки в Баймаке, произошедшие 15 и 17 января перед зданием Баймакского районного суда.

«С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана, я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие — по признаку национальности, языка, веры», — написал он в Telegram-канале.

Приговор Фаилю Алчинову*, которого Росфинмониторинг внёс в список террористов-экстремистов за участие в запрещённой в Башкирии экстремистской организации «Башкорт», Хабиров назвал «тяжёлым», но, по его словам, обвинения были очень серьёзные.

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России», — добавил он.

По его словам, где-то есть и вина властей, его личная вина «в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей».

«Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Ещё раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так», — добавил Хабиров.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в соцсетях и мессенджерах появились призывы к жителям республики выйти на протестные акции.

В результате произошедших массовых беспорядков пострадали несколько человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

18 января Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на 10 и 13 суток.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.