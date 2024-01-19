Уроки о грамотном уходе за домашними питомцами могут появиться в школах России

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами. Кроме того, согласно инициативе общественника, на базе школ можно было бы проводить выставки животных из приютов, чтобы дети могли бесплатно забирать их к себе домой под присмотром родителей и педагогов.

Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул собеседник RT, отношение к животным и окружающей среде во многом характеризует общество целиком.

Поэтому, по словам Ветрова, дети обязательно должны учиться ухаживать за животными и иметь возможность «направлять свою заботу и созидательную энергию на них».

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрить в школьные часы обществознания (домоводства) раздел о грамотном обращении и уходе за домашними питомцами», — говорится в обращении.

Помимо этого, по его мнению, если материально-техническое состояние учебного заведения позволяет содержать живой уголок, где ученики могут самостоятельно ухаживать за животными, то школа и родительское сообщество должны получить право на такой род деятельности.

Кроме того, на базе отечественных школ один-два раза в учебный год можно было бы проводить выставки питомцев из приютов, а дети могли бы забирать животных к себе домой под присмотром родителей и педагогов.

Ранее Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников.