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Депутат Аксаков рассказал об инициативе штрафовать банки за навязывание услуг

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал инициативу депутатов по повышению штрафов за навязывание услуг банками.
Депутат Аксаков рассказал об инициативе штрафовать банки за навязывание услуг
  • globallookpress.com

«За навязывание услуг будет устанавливаться очень серьёзное наказание. Штрафы вырастут даже не в десятки, а, может быть, в сотни раз. И они будут зависеть даже не от конкретной суммы, устанавливаемой в законе, а от размера капитала организации», — заявил эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Аксаков, финансовые институты в погоне за прибылью и за дополнительным доходом нередко агрессивно навязывают услуги, которые гражданам не очень нужны.

Поэтому стоит законодательно избавить россиян от такого давления.

«Я полагаю, что в ближайшее время, если не в январе, то в феврале законопроект уже начнём рассматривать на площадке нашего комитета, и мы постараемся как можно быстрее принять закон для того, чтобы охладить пыл нездоровых действий некоторых финансовых институтов», — заключил депутат.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рекомендовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности перед оформлением кредита.

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