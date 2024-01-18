Депутат Аксаков рассказал об инициативе штрафовать банки за навязывание услуг

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал инициативу депутатов по повышению штрафов за навязывание услуг банками.

«За навязывание услуг будет устанавливаться очень серьёзное наказание. Штрафы вырастут даже не в десятки, а, может быть, в сотни раз. И они будут зависеть даже не от конкретной суммы, устанавливаемой в законе, а от размера капитала организации», — заявил эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Аксаков, финансовые институты в погоне за прибылью и за дополнительным доходом нередко агрессивно навязывают услуги, которые гражданам не очень нужны.

Поэтому стоит законодательно избавить россиян от такого давления.

«Я полагаю, что в ближайшее время, если не в январе, то в феврале законопроект уже начнём рассматривать на площадке нашего комитета, и мы постараемся как можно быстрее принять закон для того, чтобы охладить пыл нездоровых действий некоторых финансовых институтов», — заключил депутат.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рекомендовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности перед оформлением кредита.