Резидент технополиса «Москва» представил инновационный прибор для слабовидящих

Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала усовершенствованный прибор ультразвукового «зрения» для слабовидящих.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что инновационная компания «Рукэп» создала «Эхо Сонар» в виде гибкого обода. До этого такой прибор существовал только в виде шлема.

«Его можно зафиксировать на головном уборе. Это значительно облегчает использование», — отметил вице-мэр.

По его словам, теперь прибор может действовать на расстоянии два — три метра. При использовании на дальней дистанции достаточно подключить устройство к GPS-навигации через смартфон.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.