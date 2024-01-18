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Резидент технополиса «Москва» представил инновационный прибор для слабовидящих

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Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала усовершенствованный прибор ультразвукового «зрения» для слабовидящих.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что инновационная компания «Рукэп» создала «Эхо Сонар» в виде гибкого обода. До этого такой прибор существовал только в виде шлема.

«Его можно зафиксировать на головном уборе. Это значительно облегчает использование», — отметил вице-мэр.

По его словам, теперь прибор может действовать на расстоянии два — три метра. При использовании на дальней дистанции достаточно подключить устройство к GPS-навигации через смартфон.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.

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