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Врач Перевалова рассказала о влиянии типа телосложения на достижения в спорте

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Спортивный врач, диетолог Ольга Перевалова рассказала, что спортивные достижения во многом зависят от типа телосложения.

Специалисты разделяют три основных типа, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Нормостеники — люди с гармоничным соотношением роста и веса, гиперстеники — низкорослые и коренастые, астеники — высокие и худые.

По её словам, для каждого вида спорта нужен определённый соматотип.

Например, мужчины-гиперстеники могут добиться успехов в борьбе, тяжёлой атлетике, метании молота.

Людям с астеническим телосложением, в отличие от гиперстеников, бывает сложно набрать мышечную массу, при этом такие люди выносливы.

Что касается нормостеников, то их в некотором смысле можно считать универсальными спортсменами — качества силы, скорости и выносливости у них уравновешены, заключила Перевалова.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

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