Машков назвал чувственной встречу Путина с волонтёрами избирательного штаба
«Была сегодня и встреча с ребятами, которые так его ждали, волонтёры. Это была очень чувственная встреча и мы этому очень рады», — цитирует его ТАСС.
По словам Машкова, Путин обсудил с волонтёрами внутренние проблемы.
Также cопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков заявил, что штаб готов на следующей неделе представить в ЦИК подписи в поддержку Путина.
17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.