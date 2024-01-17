Машков назвал чувственной встречу Путина с волонтёрами избирательного штаба

Сопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков назвал очень чувственной встречу кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина с волонтёрами избирательного штаба.

«Была сегодня и встреча с ребятами, которые так его ждали, волонтёры. Это была очень чувственная встреча и мы этому очень рады», — цитирует его ТАСС.

По словам Машкова, Путин обсудил с волонтёрами внутренние проблемы.

Также cопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков заявил, что штаб готов на следующей неделе представить в ЦИК подписи в поддержку Путина.

17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.