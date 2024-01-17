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Сопредседатель: штаб на следующей неделе представит в ЦИК подписи в поддержку Путина

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Избирательный штаб кандидата в президенты на выборах 2024 года Владимира Путина на следующей неделе представит в Центризбирком подписи в поддержку Путина.

Об этом сказал сопредседатель штаба, народный артист России Владимир Машков. Соответствующее заявление он сделал во время встречи Путина с членами избирательного штаба в Гостином Дворе.

«На следующей неделе мы готовы предоставить все подписи (в вашу поддержку) в Центральную избирательную комиссию», — цитирует Машкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином Дворе.

17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина. 

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