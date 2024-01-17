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Отоларинголог Марнова: сосудосуживающие препараты нельзя применять при глаукоме

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Отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова рассказала о противопоказаниях к использованию сосудосуживающих препаратов.
Отоларинголог Марнова: сосудосуживающие препараты нельзя применять при глаукоме
  • Gettyimages.ru
  • © peakSTOCK

«Препараты для сужения сосудов в носу нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините, феохромацитоме, приёме ингибиторов МАО (применяются при лечении депрессии, болезни Паркинсона и нарколепсии), а также после хирургических вмешательств на головном мозге», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, лучше не рисковать и людям с аритмией, поскольку сосудосуживающие средства могут привести к нарушению сердечного ритма.

Как отметила Марнова, здоровым людям тоже нежелательно злоупотреблять такими препаратами, поскольку они способны вызвать аллергию, головную боль, нарушение зрения и угнетение дыхания.

«Не существует абсолютно безопасного периода их использования, но максимальный составляет пять дней. Применять их можно только при сильной заложенности, не превышая количество доз, указанных в инструкции», — добавила врач.

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