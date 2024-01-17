Для больниц Подмосковья закупили новые аппараты для рентгенов

В хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы в посёлке Селятино и в Московском областном госпитале ветеранов войн появились новые аппараты для рентгенов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что цифровые аппараты позволяют выполнять более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке.

«На закупку и установку трёх новых рентгеновских аппаратов в Наро-Фоминскую больницу и Московский областной госпиталь ветеранов войн было направлено более 60 млн рублей», — заявила она.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.