МВД сообщило о задержании в Белгороде подозреваемого в нападениях
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«Причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий устанавливается», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Пострадавший от действий злоумышленников — студент-иностранец, его допросили в качестве потерпевшего.
16 января в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих.
Прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков.