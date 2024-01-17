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МВД сообщило о задержании в Белгороде подозреваемого в нападениях

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Полиция сообщила о задержании в Белгороде подозреваемого в нападении на местных жителей, сейчас с ним работают следователи. Утром 17 января стало известно о задержании пятерых из шести подростков.
МВД сообщило о задержании в Белгороде подозреваемого в нападениях
  • globallookpress.com

«Причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий устанавливается», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Пострадавший от действий злоумышленников — студент-иностранец, его допросили в качестве потерпевшего.

16 января в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих.

Прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков.

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