МВД сообщило о задержании в Белгороде подозреваемого в нападениях

Полиция сообщила о задержании в Белгороде подозреваемого в нападении на местных жителей, сейчас с ним работают следователи. Утром 17 января стало известно о задержании пятерых из шести подростков.

globallookpress.com

«Причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий устанавливается», — сообщила представитель МВД Ирина Волк. Пострадавший от действий злоумышленников — студент-иностранец, его допросили в качестве потерпевшего. 16 января в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих. Прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков.