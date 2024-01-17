В Белгороде проверят, законно ли получил гражданство нападавший на прохожих
- РИА Новости
Отмечается, что прокуратура инициировала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранным гражданином российского гражданства.
Во время надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства органами власти и правоохраны.
Ранее сообщалось, что в Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.
Возбуждено уголовное дело.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации с нападением молодых людей на прохожих в Белгороде необходимо быстро и жёстко реагировать.