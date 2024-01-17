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В Белгороде проверят, законно ли получил гражданство нападавший на прохожих

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Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство подросток, нападавший на прохожих.
В Белгороде проверят, законно ли получил гражданство нападавший на прохожих
  • РИА Новости

Отмечается, что прокуратура инициировала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранным гражданином российского гражданства. 

Во время надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства органами власти и правоохраны.

Ранее сообщалось, что в Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.

Возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации с нападением молодых людей на прохожих в Белгороде необходимо быстро и жёстко реагировать.

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