В Белгороде проверят, законно ли получил гражданство нападавший на прохожих

Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство подросток, нападавший на прохожих.

Отмечается, что прокуратура инициировала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранным гражданином российского гражданства.

Во время надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства органами власти и правоохраны.

Ранее сообщалось, что в Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.

Возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации с нападением молодых людей на прохожих в Белгороде необходимо быстро и жёстко реагировать.