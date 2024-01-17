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«Автодор»: заторы на участке трассы М-12 «Восток» в Татарстане ликвидированы

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Заторы на перекрытом участке трассы М-12 «Восток» от города Канаш до села Шали в Татарстане ликвидировали.
«Автодор»: заторы на участке трассы М-12 «Восток» в Татарстане ликвидированы
  • РИА Новости

Об этом заявили в «Автодоре».

«По состоянию на 13:30 на М-12 «Восток» из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684—836 км ликвидированы», — сообщает госкомпания в Telegram.

Отмечается, что водителям предложили необходимую помощь, включая обогрев и топливо.

Ранее проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» был временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в регионе, в результате которого застряли водители.

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