«Автодор»: заторы на участке трассы М-12 «Восток» в Татарстане ликвидированы
- РИА Новости
Об этом заявили в «Автодоре».
«По состоянию на 13:30 на М-12 «Восток» из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684—836 км ликвидированы», — сообщает госкомпания в Telegram.
Отмечается, что водителям предложили необходимую помощь, включая обогрев и топливо.
Ранее проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» был временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.
Кроме того, прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в регионе, в результате которого застряли водители.