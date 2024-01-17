«Автодор»: движение по трассе М-12 «Восток» частично закрыто из-за непогоды
Информация об этом появилась в Telegram-канале госкомпании «Автодор».
«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684—836-й км (от Канаша до Шали)», — говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России.
Также в Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с.