Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России.

По словам синоптика, на юге европейской России значительно потеплеет.

«И в Краснодарском крае, и в Ставрополье, и в Ростовской области температуры будут на 4—6 °С выше нормы. В Краснодарском крае дневная температура — около +7...+10 °С, на Черноморском побережье — даже до +13 °С. В Ставрополье будет от +6...+9 °С. В Ростовской области будет оттепельная температура, во второй половине недели +3...+4 °С. И в Центральном Черноземье — до +3 °С. Но при этом, конечно же, прогнозируются негативные события, потому что при переходе температуры через 0 °С — и осадки в виде мокрого снега, и гололедица», — рассказал Вильфанд.

Вместе с тем, отметил специалист, в азиатской части страны температура значительно понизится.

«На юге Хабаровского края — до -35...-40 °С. В Якутии очень сильный мороз. В Поволжье и на Урале очень сложная ситуация. Ещё вчера там температура была до -35...-40 °С, а уже завтра температура повысится на 20—25 °С», — пояснил он.

Сложная синоптическая ситуация будет и в центре европейской России, заявил эксперт.

«Сейчас температура очень высокая, примерно на 4 °С выше нормы. Завтра в связи с тем, что циклон, который обуславливает такую высокую температуру, переместится на восток, мы окажемся в тыловой части. Температура — -8...-10 °С и днём и ночью. То есть сразу на 10 °С температура понизится. А наиболее холодная погода прогнозируется в ночь на четверг. Ночью — до -21...-22 °С в Москве, а днём — повышение до -2...-4 °С, по области — до -1 °С. Это связано с тем, что пройдёт фронтальный раздел», — объяснил Вильфанд.

Он спрогнозировал сильный снег, который будет наблюдаться и во второй половине дня в четверг, и в ночь на пятницу.

«Ночные температуры в пятницу будут достаточно высокие: в Москве — -5 °С, по области — всего до -8 °С. Вместо мороза в крещенскую ночь — сильный снегопад. За вторую половину четверга, ночь и утро пятницы выпадет от 10 до 15 мм снега. Это очень много. Ветер усилится до 20 м/с, а это, естественно, метель и ухудшение видимости. А вот в выходные опять понижение температуры», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о снегопадах на этой неделе в Москве.